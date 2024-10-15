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萬田久子、超大物タレントと“恋愛しそうだった”過去を告白！お相手も「ウワサになった」と認める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 萬田久子が15日の「さんま御殿」で、明石家さんまとの過去を語った
  • 「恋愛しそうだったのよ」と明かすと、共演者からは驚きの声が
  • さんまも「現にウワサになったんですよ」と認めていた
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