◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本1ー1オーストラリア（2024年10月15日埼玉スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でオーストラリア代表（同25位）と1―1のドロー。途中出場のMF中村敬斗（Sランス）が相手のオウンゴールを誘発し、勝ち点1獲得に貢献。同予選初失点＆国際Aマッチでの連続無失点が6試合でストップ。開幕4連勝を逃したが、日本代表国際Aマッチ歴代1位と