衆院選、栃木５区は、自民党の前職に対し日本維新の会、共産党、それに無所属から新人が立候補し、４人による選挙戦となりました。 栃木５区には日本維新の会の新人・谷古宇勘司候補（７３）、自民党の前職・茂木敏充候補（６９）、日本共産党の新人・岡村恵子候補（７１）、無所属の新人・亀山陽三候補（６３）の４人が立候補しました。 埼玉県議会の元議長・谷古宇候補は、ＪＲ佐野駅前で第一声をあげました。 谷古宇候補は田