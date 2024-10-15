『timelesz project -AUDITION-』の新エピソードが、2024年10月11日にNetflixにて「special episode -覚悟-」として配信されました。同番組では、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルグループ・timeleszの新メンバーオーディションの模様を配信。Netflixにて独占配信されており、第1弾『episode 01』が2024年9月13日、第2弾『episode 02』が9月27日から配信されました。今回は第3弾の配信となり、ゲストにSnow Man・渡辺翔太さ