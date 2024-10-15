【竜仁聯合ニュース】サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選は１５日、韓国・ソウル近郊の竜仁でＢ組第４戦があり、１１大会連続の出場を目指す韓国はイラクを３―２で下した。３連勝の韓国は３勝１引き分けとなり、勝ち点１０。Ｂ組首位をキープした。韓国は前半４１分、呉世勲（オ・セフン、町田）の国際Ａマッチ初ゴールで先制した。後半は、呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ＫＲＣゲンク）と李在城（イ・ジェソ