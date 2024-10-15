米１０年債利回りは４．０５３％に低下して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:51）（%） 米2年債 3.939（-0.016） 米10年債4.053（-0.047） 米30年債4.348（-0.062） ドイツ2.236（-0.039） 英国4.186（-0.052） カナダ3.220（-0.006） 豪州4.253（-0.020） 日本0.973（+0.021） ※米債以外は10年物