中国宅配大手の申通快逓、１〜９月の純利益２・８〜３倍荷物を運ぶ申通快逓の配達員。（資料写真、北京＝新華社記者/任超）【新華社北京10月15日】中国宅配大手の申通快逓（STOエクスプレス）が14日に発表した2024年1〜9月期の業績予想は、純利益が前年同期比2.8〜3倍の6億1600万〜6億6400万元（1元＝約21円）で、業績の大幅な上昇を見込んだ。同社は1〜9月の業績について、市場需要の増加と力強い政策に支えられ、業務規模、