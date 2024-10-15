◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本ーオーストラリア（2024年10月15日埼玉スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でオーストラリア代表（同25位）と対戦し１−１で引き分けた。前節まで日本に次ぐC組2位のオーストラリア代表はアウェーで貴重な勝ち点1をゲット。1勝2分け1敗、勝ち点5とした。試合前のアクシデントを乗り越えた。オーストラリア代表は宿舎から会場