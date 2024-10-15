セ・リーグ優勝の巨人は１５日、東京ドームで１６日から始まる「ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ初戦、ＤｅＮＡ戦の前日練習を行った。投手は戸郷、菅野、グリフィン、井上、山崎伊の先発陣とリリーフの大勢、西舘、赤星、ケラー、バルドナード、高梨、船迫、横川、泉、平内の計１５投手。野手は小林、大城卓、岸田、湯浅、増田大、吉川、門脇、坂本、岡本和、泉口、モンテス、中山、長野、丸、立