【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「LALALALALALALALALALA」は、2022年に日本の一般リスナーがYouTubeに投稿した和訳動画が注目を集め、バイラルヒット！ SKY-HIが、チェコの国民的ポップアーティストのMIKOLAS（ミコラス）とコラボレーション。10月25日に「LALALALALALALALALALA（Tokyo Version）」をデジタルリリースする。 ミコラスは、チェコ共和国プラハ生まれ、29歳のシンガー、