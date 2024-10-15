◆北中米Ｗ杯アジア最終予選第４戦日本１―１オーストラリア（１５日・埼玉スタジアム）ＦＩＦＡランク１６位の日本はホームで同２５位のオーストラリアと対戦。後半１３分にオウンゴールで先行されるも、同３１分にオウンゴールで追いつき、１−１で引き分けた。森保監督は「正直ホームで勝ちたかった」を開口一番絞り出した。「全体的な守備では問題はなかった。オウンゴールということで失点も全体的に崩されたのはなか