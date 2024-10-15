再婚を発表した俳優・川粼麻世（６１）が１５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」（火曜・午後８時）に出演。新妻・花音さん（４０）をお披露目した。この日の特集は「イケおじＶＳズケズケ女子」。イケおじ代表として出演の川粼はＭＣの明石家さんまに「麻世くんから私に何かお話があるんでしょ？」と聞かれると、「実は再婚しました。まだ誰にも言ってないです。一般の方です」と電撃発表