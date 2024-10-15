10月14日、日本テレビ系『大悟の芸人領収書』に、間宮祥太朗が出演。10年来の親友・成田凌との食事でいまだに腑に落ちていない出来事について語った。【関連】間宮祥太朗、“声に惹かれる”憧れの女優を明かす「中学生ぐらいから…」同番組は、ゲストが私生活での領収書をもとにエピソードを披露し、千鳥・大悟がその金額に見合う面白さであると“承認”すればその金額を全てキャッシュバックするというトークバラエティ。今回の放
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