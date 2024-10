木村拓哉にとって2年半ぶりとなるワンマンライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』が10月13日、横浜アリーナで開催された。【写真】熱気あふれるパフォーマンスを見せたステージSHOT8月14日にリリースされた3rdアルバム『SEE YOU THERE』を提げてのツアーは、9月29日の大阪Asueアリーナを皮切りに全8公演が行われる。観客の熱気に迎え入れられるようにスタートした横浜アリーナのステージ。スクリーンに浮かび上がっ