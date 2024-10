韓国で現在人気沸騰中のバーチャルアイドルPLAVEが「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」を開催。この公演は今年の4月13、14日にソウル・オリンピックホールにて開催した初の単独ファンコンサート「PLAVE THE 1ST FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' 」のアンコールで、日本ではライブビューイングも実施された。今回はその10月5日の公演の模様をレポートします。Asterumで会えた喜びが爆発しちゃう!大人気グループPLAVE