Appleが中国の深センにある深セン・香港科技イノベーション協力区に、アメリカ国外の研究施設としては最も大規模な応用研究施設を開設したと、中国の国営メディアである人民日報が報じました。Apple opens its ‘most extensive’ lab outside US in China amid fierce rivalry with Huawei | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3282013/apple-opens-its-most-extensive-lab-outside-us-china-a
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