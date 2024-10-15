JO1（C）LAPONE Entertainment グローバルボーイズグループ・JO1が13日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』に初出演し、10月2日にリリースされ、初週ハーフミリオンを達成した最新シングル収録曲を含む全４曲をパフォーマンスした。【動画】JO1「ICY」 PERFORMANCE VIDEO『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」をリアルで楽しめる