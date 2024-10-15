■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (5885) ジーデップ 東証スタンダード (6504) 富士電機 東証プライム (6088) シグマクシス 東証プライム (8331) 千葉銀 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (205A) ロゴスＨＤ 東証グロ&#12