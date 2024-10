(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. Prime Videoにて、10月25により世界独占配信されるAmazon Originalドラマ「龍が如く ~Beyond the Game~」より、主人公・桐生一馬を演じる竹内涼真をはじめとする豪華キャスト陣によるインタビュー映像が解禁された。映像では、原作ゲームへの敬意を込めつつ、ドラマならではの家族愛や迫力あるアクションシーンについて語られている。