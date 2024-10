KISS OF LIFEが圧倒的なオーラを披露した。本日(11日)、KISS OF LIFEは公式チャンネルを通じて3rdミニアルバム「Lose Yourself」のタイトル曲「 Get Loud」のミュージックビデオを公開した。タイトル曲「Get Loud」はダギースタイルのヒップホップリズムとラテン風のメロディー、ギターストロークが印象的なトラックだ。デビュー曲「Shhh」をはじめ、地道にKISS OF LIFEの楽曲制作に参加してきたメンバーのベルが作曲に参加し、