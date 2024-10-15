橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第13回が10月16日（水）に放送される。【写真】10月16日（水）放送、第13回場面カット【2点】10月15日（火）放送の第12回では……糸島フェスティバルで披露するパラパラの練習で米田家の門限に間に合わなくなった結（橋本環奈）を、陽太（菅生新樹）が二人が付き合ってると嘘をついてかばう。それを聞いた結の父・聖人（北村有起哉）は茫然自失となるが、