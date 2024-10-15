連休明け15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝149円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比46銭円安ドル高の1ドル＝149円23〜25銭。ユーロは18銭円高ユーロ安の1ユーロ＝162円64〜68銭。米経済の底堅さを背景に、米連邦準備制度理事会（FRB）の大幅な利下げ観測の後退でドル買い円売りが優勢だった。午後に入ると、利益確定や持ち高調整で円を買い戻す動きもあった。市場では「取引材料が乏しく、値動きは限定的