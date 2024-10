本田仁美が、新人ガールズグループSAY MY NAMEのメンバーとして再デビューする感想を明かした。彼女は本日(15日)午後、ソウル登村洞(ドゥンチョンドン)SBS公開ホールにて行われた、SAY MY NAMEのデビューアルバム「SAY MY NAME」の発売記念メディアショーケースに出席した。SAY MY NAMEは、ジェジュンがデビュー後初めて、制作する新人グループだ。事務所であるiNKODEを設立した彼は、ソロアーティスト兼俳優活動にとどまらず