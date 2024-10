Block Bのジコが約6年ぶりに単独コンサートを開催する。ジコは15日正午、グローバルファンダムプラットフォームWeverseと公式SNSを通じて、単独コンサート「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」の開催を知らせた。今回の公演は11月23〜24日の2日間にわたり、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて開催される。「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」は、2018年に開催された「King Of the Zungle」以来、なんと約6年ぶ