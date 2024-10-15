アジア株まちまち、上海株は大幅反落 東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 20318.79（-774.08-3.67%） 中国上海総合指数 3201.29（-83.03-2.53%） 台湾加権指数 23292.04（+316.75+1.38%） 韓国総合株価指数 2633.45（+10.16+0.39%） 豪ＡＳＸ２００指数 8318.37（+65.56+0.79%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81773.69（-199.36-0.24%） １５日のアジア太平洋株式市場はまちま