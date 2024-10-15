日本時間１８時００分にユーロ圏ZEW景況感指数（10月）、鉱工業生産指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ZEW景況感指数（10月）18:00 予想N/A前回9.3（ZEW景況感指数) 鉱工業生産指数（8月）18:00 予想N/A前回-0.3%（前月比) 予想N/A前回-2.2%（前年比)