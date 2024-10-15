埴輪（はにわ）の最高傑作とされる「埴輪挂甲（けいこう）の武人」（6世紀、群馬県太田市飯塚町出土）の国宝指定50周年を記念する特別展「はにわ」（朝日新聞社など主催）が、16日から東京・上野の東京国立博物館で始まる。15日、内覧会があった。特別展「はにわ」で展示される国宝「埴輪挂甲の武人」=15日午後、東京・上野の東京国立博物館、山本倫子撮影埴輪は4〜7世紀に各地の古墳を飾った造形品。展覧会では、全国から