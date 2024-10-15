連休明け１５日の東京外国為替市場の円相場は、対ドルで前週末（午後５時）から４６銭円安・ドル高の１ドル＝１４９円２３〜２５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６２円６４〜６８銭で大方の取引を終えた。