ガールズグループKISS OF LIFEが、サマーソング『Sticky』で得た人気の勢いに乗ってカムバックする感想を伝えた。【写真】KISS OF LIFEの「超過激衣装」10月15日、ソウル広津(クァンジン)区のYES24ライブホールでは、KISS OF LIFEの3rdミニアルバム『Lose Yourself』のメディアショーケースが行われた。デビューアルバムから現在に至るまで「自由」というキーワードで一貫してきたKISS OF LIFEは、『Lose Yourself』では自由を越