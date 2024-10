15日午後、ソウル登村洞(ドゥンチョンドン)SBS公開ホールにて、歌手兼俳優のジェジュンが制作を手掛けるガールズグループSAY MY NAMEが、1stミニアルバム「SAY MY NAME」発売の記念メディアショーケースを開催した。iNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、16日にデビューする。・SAY MY NAME 本田仁美からカニ―まで、1stミニアルバムの個人予告映像を公開・SAY MY NAME 本田仁美からスンジュまで、