監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資格 医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医 社交不安障害の概要 社交不安障害（Social Anxiety Disorder：SAD）は、対人場面での緊張や不安が著しく、その状態が6ヶ月以上続く精神疾患です。かつては対人恐怖症と呼ばれていました。 社交不安障害は、他人に不快な思いをさせるの
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