Apple Accountのアドレスを簡単に変更し、メール送信時のアドレスを好きなものに設定するオプションがiOS 18.1に追加されることがわかりました。iOS 18.1 Includes Option to Set 'Primary' Email Address and Change iCloud Email - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/10/11/ios-18-1-primary-email-address/Apple now allowing users to change their iCloud email address starting with iOS 18.1 - 9to5Machttps://9to5