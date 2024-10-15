エスクロー・エージェント・ジャパンがこの日の取引終了後、２５年２月期の連結業績予想について、売上高を４７億５００万円から４７億８６００万円（前期比１５．７％増）へ、営業利益を３億３９００万円から４億４００万円（同１１．２％減）へ、純利益を２億２８００万円から２億７６００万円（同７．６％減）へ上方修正した。 上期において、金融機関のキャンペーンの実施などにより住宅ローン