10月14日、韓国の雑誌『W Korea』が主催する第19回乳がん啓発キャンペーンイベント『Love Your W』に、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）、Stray Kids（ストレイキッズ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、ENHYPEN（エンハイプン）、TWS（トゥアス）など、豪華なゲストが集結。W Koreaの公式Instagramには、イベントの様子が次々に公開されている。 【動画】メガネ×ス&#125