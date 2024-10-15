中国軍の空母とみられる艦船。中国国営中央テレビ電子版が14日、台湾周辺で実施した軍事演習の一場面として報じた（共同）中国軍が14日に台湾を包囲する軍事演習を実施したことを受け、日米欧は相次いで懸念を表明し自制を求めた。石破茂首相は同日「台湾海峡や周辺の平和と安全は地域にとって極めて重要な問題だ」と記者団に述べ、状況を注視すると強調した。青木一彦官房副長官は15日の記者会見で「関連の動向に重大な関心を