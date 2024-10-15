赤楚衛二が主演し、上白石萌歌がヒロインを演じる映画『366日』より、青い海をバックに見つめ合う湊（赤楚）と美海（上白石）や、2人だけの時間を過ごすカットなど、愛の軌跡をたどる場面写真が解禁された。【写真】湊（赤楚）と美海（上白石）の幸せにあふれた時間を切り取った場面写真ギャラリー本作は、かなわぬ恋を歌った失恋ソングとして2008年に発表された沖縄出身のバンド・HYの同名楽曲をモチーフにした、オリジナルラ