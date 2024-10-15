10月15日、第50回衆議院選挙が公示されました。 【写真を見る】【衆院選2024】「三重2区」候補者 ＜四日市市（一部地域）・鈴鹿市・名張市・亀山市・伊賀市＞ 衆院選 三重2区の候補者情報を 画像でお伝えします。（午前11時半現在）