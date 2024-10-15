[ドバイ １５日 ロイター] - イラン外務省の報道官は１５日、欧州連合（ＥＵ）と英国が新たに導入した対イラン制裁を非難、弾道ミサイルをロシアに供与した事実はないとＸに投稿した。ＥＵは１４日、イランによるロシアへの弾道ミサイル供与に関与したとして７人の個人と７つの組織に制裁を科すことで合意した。英国も同時に新たに９つの制裁対象を指定した。米国は先月、情報機関の報告を基に、ロシアがイランからウクライナ