ステージ4の肺がんであることを公表した演歌歌手の山川豊（66）が15日放送のニッポン放送高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。がんを宣告された時の心境を赤裸々に語った。山川は昨年11月中旬、定期検査で血液検査を受けた結果、がんの疑いが見つかり、翌12月の精密検査で肺がんと診断されたことを今年1月に公表。治療のため活動を休止したが、4月に活動を再開した。肺がんを宣告された時の