15日午後3時14分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の田村市、川俣町、楢葉町、大熊町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県田村市川俣町楢葉町大熊町