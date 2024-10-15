NIGHTMAREが、2025年1月から海外ツアーを行なうことを発表した。 2025年1月18日(土) フィンランド／ヘルシンキを皮切りに、イギリス／ロンドン、フランス／パリ、ドイツ／ケルン、ドイツ／ハンブルク、ハンガリー／ブタペスト、ポーランド／ワルシャワ、スペイン／マドリードという欧州９都市での公演を予定している。 チケットは10月22日12:00よりenvolprod.comで発売。詳細は後日発表となる。