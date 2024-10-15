ユーピーアール [東証Ｓ] が10月15日大引け後(15:00)に決算を発表。24年8月期の連結経常利益は前の期比26.3％減の8.7億円になったが、25年8月期は前期比36.7％増の12億円に拡大する見通しとなった。11期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の16円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.6％減の0.8億円に大きく落ち込み、売上営