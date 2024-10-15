日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（9月）15:00 予想N/A前回-0.6%（前月比) 予想N/A前回1.9%（前年比) 予想N/A前回-0.5%（除く住宅ローン・前月比) 予想N/A前回1.2%（除く住宅ローン・前年比)