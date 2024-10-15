消費者物価指数（CPI）（9月）15:00 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（前月比) 結果1.6% 予想1.6%前回1.6%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.1% 予想1.1%前回1.1%（除く住宅ローン・前年比)