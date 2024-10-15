9月26日にドラマ撮影中の事故で、頭部外傷などのけがをした女優の麻生祐未（61）が15日、公式サイトで、療養期間を経て撮影に復帰することを発表した。山本美月麻生祐未がドラマの撮影中にケガ、照明機材が落下し頭部を直撃公式サイトでは「このたびは弊社所属、麻生祐未につきまして、先日のドラマ撮影でのけがにより、皆様にはお見舞いと温かいお言葉を頂き心より感謝申し上げます」としたうえで、「ご心配をおかけしましたが