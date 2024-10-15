衆院選が公示され、街頭演説に集まった有権者ら（画像の一部を修整しています）＝１５日午前、横浜市中区（花輪久写す）第５０回衆院選が１５日公示され、神奈川県内２０選挙区に計８５人が届け出た。石破新内閣の信を問う政権選択選挙。１２日間の選挙戦が幕を開け、与野党は「政治とカネ」の問題や物価高に絡む経済対策などを争点に激しい論戦を展開する。投開票は２７日。戦後の衆院選で県内選挙区からの立候補者が最も多