◆秋季高校野球東北大会▽準々決勝聖光学院３―２仙台育英（１５日・ヨークいわき）聖光学院が仙台育英を３―２で破り、２２年以来２年ぶりの東北大会４強入りを決めた。先発した背番号１０の技巧派左腕・大嶋哲平（２年）が、外角中心の丁寧な投球を披露。２回にスクイズで１点を先制されたがその後は追加点を許さず、９回の先頭打者にソロ本塁打を浴びて降板したが８安打２失点、１２０球と力投をみせて相手に流れを渡さなか