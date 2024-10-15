ピン芸人・ハリウッドザコシショウ（５０）が若かりし頃のイケメン写真が、１５日放送の生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で公開された。この日の番組ゲストは、大阪ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）１１期生のザコシ、ケンドーコバヤシ（５２）、放送作家の野々村友紀子氏（５０）。ほか同期にはお笑いコンビ「中川家」、たむけん、陣内智則がいるが、野々村氏は当時のザコシを「弟的な愛されキャラ」と例えた。Ｍ