[北京 １５日 ロイター] - 中国税関総署が公表した統計によると、９月のロシア向け輸出は人民元ベースで前年同月比１５．７％増と前月の１０．１％増を上回り、過去９カ月で最も高い伸びとなった。中国の李強首相がロシアを訪問した８月下旬、両国は投資や国境を越えた貨物輸送、科学技術などの分野で協力する協定に署名した。一方、ロシアからの輸入は前年比９．２％減少し、８月の１．１％減から減少ペースが拡大した。ロイ