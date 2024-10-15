アジア株上海と香港は下落、刺激策への過度な期待後退トランプ再選リスクも 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 20787.10（-305.77-1.45%） 中国上海総合指数 3267.13（-17.19-0.52%） 台湾加権指数 23253.46（+278.17+1.21%） 韓国総合株価指数 2628.07（+4.78+0.18%） 豪ＡＳＸ２００指数 8321.10（+68.29+0.83%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81794.38（-178.67-0.22%） ア